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Dünya
AA 23.10.2024 03:38

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 181 ölü

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi.

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 181 ölü
[Fotograf: AA]

 Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa Eyaleti Valisi Umar Namadi, 16 Ekim'de eyaletin Majiya bölgesinde akaryakıt tankerinin patlamasına ilişkin Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile görüştü.

Namadi, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Ekim'deki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 181'e çıktığını kaydetti.

Patlamada yaralılardan 80 kişinin halen tedavi altında olduğunu belirten Namadi, patlamada 210 ailenin etkilendiğini söyledi.

16 Ekim'de devrilmişti

Jigawa eyaletinin Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda, 16 Ekim'de akaryakıt taşıyan tanker hız yaparken kontrolden çıkarak devrilmişti.

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 181 ölü

Yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayın ardından ülke genelinde yakıt taşıma güvenliği protokollerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini talep etmişti.

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Akaryakıt Nijerya Petrol
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