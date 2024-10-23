Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 181 ölü

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayın ardından ülke genelinde yakıt taşıma güvenliği protokollerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini talep etmişti.

Yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.

Patlamada yaralılardan 80 kişinin halen tedavi altında olduğunu belirten Namadi, patlamada 210 ailenin etkilendiğini söyledi.

Namadi, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Ekim'deki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 181'e çıktığını kaydetti.

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa Eyaleti Valisi Umar Namadi, 16 Ekim'de eyaletin Majiya bölgesinde akaryakıt tankerinin patlamasına ilişkin Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile görüştü.

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