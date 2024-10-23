Gazze'deki bir hastanenin daha ilaç ve gıda stokları tamamen tükendi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Avde Hastanesi Müdürü Muhammed Saliha, hastanedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Saliha, İsrail'in 21 Ekim'de hastaneyi abluka altına alması nedeniyle tam bir kuşatma altında yaşadıklarını, hastanedeki sağlık personeli ve hastaların hareket edemediğini ve dışarıdan destek alamadıklarını ifade etti.

Saliha, "Hayati önem taşıyan bölümleri çalıştırmak için gereken yakıtın neredeyse tükenmesinin yanı sıra ilaç ve gıda stoklarının tamamen tükenmesi nedeniyle hastane ciddi bir tıbbi ve gıda malzemesi sıkıntısı çekiyor. Bu da ihtiyaçların acilen girdirilmemesi halinde gelecek günlerde gerçek bir felaketin habercisidir." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durum "felaket"

Hastanenin çevresinin sürekli hedef alındığını, bunun da yaralıların oraya ulaşmasını ya da herhangi birinin çıkmasını imkansız hale getirdiğini aktaran Saliha, hastanedeki bölümlerin, yeni doğum yapmış ve doğum sonrası bakıma ihtiyaç duyan kadınların yanı sıra, acil tıbbi takibe ihtiyaç duyan hastalarla dolu olduğunu, hepsinin hastanenin içinde sıkışıp kaldığını ve hiçbir şekilde oradan çıkamadığını dile getirdi.

Müdür Saliha, İsrail ordusunun hastane çevresini sürekli hedef alması, bombalaması ve ateş açması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durumu "felaket" olarak nitelendirdi.

Saliha, uluslararası kuruluşlara bu katliam ve soykırım suçlarının durdurulması, hastaneye ilaç, tıbbi malzeme ve yiyecek ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

18 günde 700 Filistinli hayatını kaybetti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yürüttüğü soykırım çerçevesinde kuzeyde sistematik suç işlemeye devam ettiğini belirtti.

Hamdan, "Gazze'nin kuzeyinde enkaz altında olanlar ve ulaşılamayanlar sayılmadığı takdirde, İsrail 18 günde 700 Filistinliyi öldürdü. Sayının artma ihtimali var." dedi.

İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ederek yerinden edilenleri geçmeye zorladığı koridorlardaki tehlikeye dikkati çeken Hamdan, koridorların aslında "kadınlar ve çocuklar da dahil Filistinlileri hedef alma, öldürme ve alıkoyma tuzağı olduğunu" ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim’de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu 6 Ekim’de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.