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Dünya
AA 23.10.2024 00:21

Katil İsrail'in Gazze’deki saldırılarında 10 Filistinli öldü

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve batısındaki saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze’deki saldırılarında 10 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

Görgü tanıkları, İsrail’in Beyt Lahiya beldesinin kuzeyindeki sığınmacıların kaldığı Zeyd bin Harise okulunu hedef aldığı topçu saldırısı sonucu 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Tanıklar, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki farklı bölgelere ve Cibaliya beldesine yönelik saldırılarında da ölen ve yaralananlar olduğunu kaydetti.

AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı da Gazze’nin batısındaki Sanayi bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef alan iHA saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 356’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 752 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166’sı çocuk 760 Filistinli hayatını kaybetti.

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