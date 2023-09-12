Az Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.09.2023 17:20

Nijerya'da 2,2 milyon çocuk salgın hastalıklara karşı aşılanacak

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da önlenebilir salgın hastalıklara karşı 2,2 milyon çocuğun aşılanacağı açıklandı.

Nijerya'da 2,2 milyon çocuk salgın hastalıklara karşı aşılanacak

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, ülkedeki çocuklarda "sıfır salgın hastalık" hedefi kapsamında aşı kampanyası başlatıldığını belirtti.

Kampanyayla ülke genelinde 2,2 milyon çocuğun aşılanmasını hedeflediklerini dile getiren Shuaib, başta çocuklar olmak üzere ülke nüfusunun önemli kısmının hala aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı duyarlı olmadığını ifade etti.

Shuaib, COVID-19 salgını döneminde ülkedeki rutin aşılamada zorluklar yaşandığını ancak buna rağmen hükümetin ülke genelinde yeni aşı kampanyası başlatmayı başardığını kaydetti.

ETİKETLER
Nijerya Afrika
Sıradaki Haber
Polonya'dan Avrupa Komisyonuna çağrı: Ukrayna'dan tahıl ithalatı yasağı uzatılsın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Borsa günü yükselişle tamamladı
17:44
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi: Felaketlerden etkilenen bir Türk vatandaşının bilgisi bize ulaşmadı
17:16
Polonya'dan Avrupa Komisyonuna çağrı: Ukrayna'dan tahıl ithalatı yasağı uzatılsın
17:12
Srebrenitsa soykırımında savaş suçu işledikleri şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı
17:08
BM: Talep olması halinde Fas'a yardım etmeye hazırız
17:10
Hollanda'da müzeden çalınan Van Gogh'un tablosu 3,5 yıl sonra bulundu
Konya'da 29 Ağustos depreminde zarar gören okul kapatıldı
Konya'da 29 Ağustos depreminde zarar gören okul kapatıldı
FOTO FOKUS
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ