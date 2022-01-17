Çoğu Afrika ülkesi Gambiya'dan olan Müslümanların yakınları ve çevre sakinleri cenaze törenine katıldı.

Cenazede New York Belediye Başkanı Eric Adams ve ABD Senatosu Çoğunluk Lideri ve Demokrat New York Senatörü Chuck Schumer'in yanı sıra Gambiya hükümetinden iki yetkili de yer aldı.

Schumer, törende yaptığı konuşmada, "Trajediler olduğunda, herkes bir araya gelmeli" ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Adams ise, "Tüm New Yorkluların hissettiği acıyı dile getirmek üzere buradayım" dedi.

Cenazelerin 4'ü Gambiya'ya gönderilecek

Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından cenazelerin 11'i defnedilmek üzere New Jersey'e gönderildi, 4'ünün ise ailelerinin talebi üzerine Gambiya'ya götürüleceği öğrenildi.

Yangında yaşamını yitiren iki çocuğun cenazesi hafta başında Harlem'deki bir camiden kaldırılmıştı.

Bronx'taki yangın 8'i çocuk 17 kişinin ölümüne yol açmıştı

New York'un Bronx bölgesinde 9 Ocak'ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi dumandan zehirlenmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, binada yaşayanların çoğunun Gambiya'dan gelen göçmen Müslümanlar olduğunu açıklamıştı.