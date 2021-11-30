"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle New York'taki BM Genel Merkezi önünde bir araya gelen NKI üyesi Ortodoks Yahudiler, Filistin halkına destek mesajı verirken "3 bin yıllık Yahudilik inancı ile 150 yıllık Siyonist ideolojinin karıştırılmaması gerektiği" yönünde açıklamada bulundu.

"Bizim dinimiz adına bunu yapmaya nasıl cüret ederler"

NKI Sözcüsü Haham Dovid Feldman, "Tanrının öldürmekle ilgili sözleri apaçıktır. Allah'ın yarattığı Filistin halkına nasıl olur da bizim dinimiz adına bunu yapmaya cüret ederler? Asker yazılmak ve Filistinlilere karşı silah kullanmak istemeyen Ortodoks Yahudi gençleri de İsrail devletinden baskı ve şiddet görüyor. Bu kabul edilemez" dedi.

Feldman, BM üyesi ülkelere seslenerek, "Onlara, Filistin ve Yahudi halkına baskı yapma meşruiyetlerini vermekten vazgeçin. Barışın önündeki bu engeli kaldırın ki bir kez daha uyum içinde yaşayabilelim" şeklinde konuştu.

"Gerçek hahamlar her zaman Siyonizm'e karşı çıktılar"

Filistin halkı ile dayanışma için BM önüne gelen Yahudi grup, "Tevrat, tüm Filistin'in, Filistinlilerin egemenliğine iade edilmesini talep ediyor", "Gerçek hahamlar her zaman Siyonizm'e karşı çıktılar" yazan dövizler taşıdı.

Aynı saatlerde toplanan BM Genel Kurulu'nda ise Genel Sekreter Antonio Guterres, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajında, Filistin halkının haklarının sürekli al edilmesi ve İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmesinin iki devletli çözümü riske attığına dikkati çekti.