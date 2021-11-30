Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 02:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki yolcu otobüsünün çarpışmasının ardından çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.
Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Shiisu Adam, eyaletin Achilafiya-Karkarna kara yolunda iki otobüsün çarpıştığını ve ardından alev aldıklarını belirtti.
Adam, kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Adam, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Etiketler: Nijerya Trafik Kazası
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