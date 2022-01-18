Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 22:23Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
New York'ta bina çöktü: 1 ölü
New York İtfaiyesi, Bronx'ta bina çökmesinden dolayı 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bir itfaiye sözcüsü, olayın Bronx'taki 869 Fox Caddesi'nde meydana geldiğini söyledi.
Basında çıkan haberlerde gaz patlamasının yangına ve binanın çökmesine yol açtığı bilgisi yer aldı.
Etiketler: ABD İtfaiye Son Dakika
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