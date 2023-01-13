Grevi yürüten New York Eyaleti Hemşireler Birliğinden (NYSNA) yapılan açıklamada, Manhattan'daki Mount Sinai ve Bronx'taki Montefiore Tıp Merkezi ile "geçici" anlaşmalara varıldığı bildirildi.

Birlik, hemşirelerin "somut uygulanabilir güvenli istihdam oranları" yönündeki taleplerinin karşılandığını belirtti.

Montefiore, acil servislerde daha fazla hemşire istihdam etmenin yanı sıra 3 yıl boyunca yüzde 19 maaş zammı vermeyi kabul etti. Mount Sinai ise anlaşmanın "adil ve sorumlu" olduğunu açıkladı.

7 binden fazla hemşire ve sağlık çalışanı; personel eksikliği, güvenli olmayan çalışma koşulları ve düşük ücret nedeniyle 3 gün greve gitmişti.

Hastaneler acil olmayan ameliyatları ertelemek zorunda kalırken hastaların bakımının kesintiye uğradığı belirtilmişti.