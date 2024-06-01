Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.06.2024 09:42

New York polisinin Filistin destekçisi gösterilerdeki tutumu giderek sertleşiyor

New York'un Brooklyn kentindeki müzede Filistin lehine protesto düzenleyenler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

New York polisinin Filistin destekçisi gösterilerdeki tutumu giderek sertleşiyor
[Fotograf: AA]

New York polisinin (NYPD), İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesine tepki için yapılan protestolardaki göstericilere karşı tutumu giderek sertleşiyor.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, özellikle de Refah'a yapılan son hava saldırısını protesto etmek için Brooklyn Müzesi'nin bazı bölümlerini işgal etti.

Protestocular müzenin çatısına "Özgür Filistin" ve "Soykırım yapmaktan vazgeç" yazan dev bir pankart astı.

NYPD'ye bağlı çevik kuvvet olay yerine ulaşırken, polisle göstericiler arasında şiddetli tartışmalar yaşandı.

Yaşanan arbede sonucu onlarca Filistin destekçisi gözaltına alınırken, polis memurlarının bir kadın göstericiyi yere fırlattıktan sonra yumrukladığı anlar objektiflere yansıdı.

Elleri arkadan kelepçelenen bir erkek göstericinin de yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Tunuslu sanatçı Boşnak, BM İyi Niyet Elçisi unvanından vazgeçme kararını değerlendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
10:28
Ressam Kasım Tan, Gazze'de yaşananları Üsküdar'a resmediyor
10:25
Afganistan'da teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
10:40
Fenerbahçe Jose Mourinho'yu açıkladı
10:08
İstanbul'a ilk kurbanlıklar giriş yaptı
10:01
Tarım arazilerinde 'tiny house' tehlikesi
New York’ta Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi
New York’ta Filistin yanlısı göstericilere polis müdahalesi
FOTO FOKUS
Ankara'da Gazze'ye destek yürüyüşü
Ankara'da Gazze'ye destek yürüyüşü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ