Açık 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.06.2024 05:35

İsrailli esirlerin aileleri, Biden'ın, kalıcı ateşkes ve esir takası önerilerinden memnun

Gazze'deki, ABD vatandaşlığına sahip İsrailli esirlerin aileleri, İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerini memnuniyetle karşıladı.

İsrailli esirlerin aileleri, Biden'ın, kalıcı ateşkes ve esir takası önerilerinden memnun
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gazze'deki ABD vatandaşlığına sahip İsrailli esirlerin aileleri, Biden'ın olası anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Derhal esir takası yapma zamanının geldiğini belirten aileler, dünyanın bu savaşı sona erdirmek ve 125 esiri anavatanlarına geri döndürmek için gerekli tüm adımları atması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirler arasında Amerikan vatandaşlığına sahip esirler var ancak bunların sayısı henüz bilinmiyor.

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.

ETİKETLER
Joe Biden İsrail Gazze
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Biden'dan, hakkındaki jüri kararını "hileli" bulan Trump'a tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:38
Tunuslu sanatçı Boşnak, BM İyi Niyet Elçisi unvanından vazgeçme kararını değerlendirdi
04:10
ABD Başkanı Biden'dan, hakkındaki jüri kararını "hileli" bulan Trump'a tepki
02:27
Hakkari soğanını İran’a götürmek üzereyken yakalandı: 1 milyon 161 bin 423 TL ceza verildi
05:39
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası: 4 yaralı
02:21
İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu
05:51
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı
Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel ortaya çıkarıldı
Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
Ankara'da Gazze'ye destek yürüyüşü
Ankara'da Gazze'ye destek yürüyüşü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ