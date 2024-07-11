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Dünya
Sciencealert 11.07.2024 11:07

Neuralink'in ikinci insan deneyleri başlıyor

Elon Musk'un beyin çipi şirketi Neuralink, bir sonraki insan denemesine yakında başlayacak. Çip takılacak ikinci hastaya yapılacak uygulamada bazı değişiklikler olacak. Şirketin beynine çip taktığı ilk insan, düşünerek fare imlecini oynatabilmiş ve bilgisayar oyunu oynayabilmişti.

Neuralink'in ikinci insan deneyleri başlıyor

Neuralink, bugün erken saatlerde X üzerinden bir canlı yayın yaptı ve ikinci hastasına uygulanacak beyin çipi implantı için gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Neuralink'in yeni implantlarından neler bekleniyor?

Ekip ilk olarak, implantın dişlerinde gevşeklik olmasının ve onu beyinden uzağa itmesinin nedeni olan problem ile ilk denemelerinde oluşan 'hava cebi' sorununu ele almak istiyor.

Neuralink'in Baş Beyin Cerrahı Matthew MacDougall, "Bu hava cebi azaltımıyla, hastanın beynindeki karbondioksit seviyeleri normal aralıkta tutulacak ve çipin genişlemesini veya küçülmesini önleyecek" dedi.

Ekip daha sonra implantın ana gövdesini beyne daha yakın olacak şekilde 'daha iyi şekillendirme' ile geliştirecek, boşluk oluşmasını engelleyecek ve iplik gerginliğini azaltacak.

Neuralink ayrıc, iplikleri, yani elektrotları, beynin daha derinlerine yerleştirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Neuralink ayrıca bu yıl daha fazla insan denemesi yapmayı planlıyor ve beyin çiplerini 2024'te iki hastadan fazlasına uygulamayı hedefliyor.

Bu sayede gelecekte binlerce hastaya çip uygulama hedefine ulaşacak.

Neuralink ve şu anki insan deneyleri

Neuralink, beyin çipi implantını gerçek bir insana uygulamada uzun yıllar boyunca gecikmeler ve aksaklıklarla karşı karşıya kaldı.

Başlangıçta şempanzeler ve domuzlar gibi hayvanlar üzerinde denendi.

İnsan denemelerine devam etmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) ancak 2023'te yeşil ışık aldı.

Yaklaşık bir yıl sonra Neuralink, beyin çipini felçli bir hastaya yerleştirdiğini duyurdu ve ameliyatın başarılı olduğunu ve hastanıniyileştiğini iddia etti.

Daha sonra Musk ve ekibi, beyin çipi testinde öncü olan Nolan Arbaugh'un yalnızca düşünceleriyle bir bilgisayar faresini kontrol edebildiğini açıkladı.

Neuralink'in beynine çip taktığı ilk insan düşünerek fare imlecini oynatabildi
Neuralink'in beynine çip taktığı ilk insan düşünerek fare imlecini oynatabildi

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