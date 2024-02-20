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Dünya
Reuters 20.02.2024 14:18

Neuralink'in beynine çip taktığı ilk insan düşünerek fare imlecini oynatabildi

Beyin çipleri tasarlayan Neuralink şirketinin kurucusu Elon Musk, beynine çip takılan ilk insanın tamamen iyileşmiş göründüğünü ve düşünerek bilgisayar fare imlecini oynatabildiğini açıkladı.

Neuralink'in beynine çip taktığı ilk insan düşünerek fare imlecini oynatabildi

Musk sosyal medya platformu X'teki bir Space programında yaptığı açıklamada, `Süreç iyi ilerliyor. Hasta tamamen iyileşmiş görünüyor. Hasta düşünerek fare imlecini oynatabiliyor` dedi.

Musk'ın açıklamasına göre, Neuralink hastanın fare imlecini mümkün olduğu kadar çok oynatabildiğini görmek istiyor.

Musk, ilk insan deneğin beynine 29 Ocak'ta çip yerleştirildiğini ve deneğin toparlanma sürecinin iyi gittiğini açıklamıştı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Neuralink'e geçen yıl Mayıs ayında beyin implantının insan üzerinde deneyine başlaması için izin vermişti.

FDA'den alınan izin, hastaların felç ve bir dizi nörolojik hastalığı yenmelerine yardımcı olmayı hedefleyen şirket için bir dönüm noktasıydı.

Neuralink, Eylül ayında insan üzerinde deney için onay aldığını açıklamıştı.

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