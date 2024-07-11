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Dünya
AA 11.07.2024 10:26

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in baskın sırasında vatandaşları darbetmesine tepki gösteren Filistinli onlarca genç ile askerler arasında olaylar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'taki olaylarda yaralanan 4 Filistinliye müdahale edildiği belirtildi.

Yaralı Filistinlilerden birinin gerçek mermi, diğerlerinin ise darp sonucu yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun darbederek yaraladığı Filistinliler arasında bir kadının da olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA'ya konuşan yerel kaynaklar da İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine yakın Halhul beldesine baskın yapması üzerine olaylar çıktığını belirtti.

Yerel kaynaklar, olaylarda 2'si gerçek mermi, biri darp sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını vurguladı.

İsrail ordusunun ayrıca Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, El Halil ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 278 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 208 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 295'e, yaralananların sayısının da 88 bin 241'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt ile ilaç ve tıbbi malzemede "kıtlık" yaşandığını duyurdu.

Endonezya Hastanesi'nin geçtiğimiz aylarda İsrail tarafından bombalandığını hatırlatan Endonezya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Issam Nebhan, hastanenin daha önce 140 olan yatak kapasitesinin bazı bölümlerinin tahrip olması ve yanması nedeniyle bugün sadece 80 yatak kaldığını, hasta ve yaralılarla dolu olan hastanede yer kalmadığını belirtti.

Refah'a kara saldırısı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.

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