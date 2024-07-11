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Dünya
Dexerto 11.07.2024 09:34

Twitter/X'e, 'beğenmedim' özelliği geliyor

Sosyal medya platformu X'in (Eski adıyla Twitter), beğenilerin yanına dislike (beğenmedim) düğmesi getirmek için testlere başladığı iddia edildi.

Twitter/X'e, 'beğenmedim' özelliği geliyor

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'i satın almasının ardından, platformda büyük değişimler yaşanırken, yeni bir büyük dönüşümün yolda olduğu söyleniyor.

X Daily News'in haberine göre platform şu anda bir beğenmeme butonunu test ediyor, sızıntılar ayrıca bu butonun nasıl görünebileceğini de gösteriyor.

Twitter/X'e, 'beğenmedim' özelliği geliyor

İddiaya göre beğenmeme butonu, beğen butonundaki kalp şeklindeki tepki butonunu gibi olacak ancak aşağı doğru bir ok işareti çıkacak.

Kesin olmasa da, X'e bir beğenmeme butonunun gelme olasılığı, kullanıcıların bunun "kötü bir fikir" olduğu konusunda hemfikir olmasına neden oldu.

Bazıları uygulamanın "çok zehirli" hale geleceğini iddia ederken, diğerleri ise beğenmeme düğmesinin eklenmesinin X genelinde bilgilerin filtrelenme şeklini nasıl etkileyebileceği konusunda daha büyük endişelerini dile getirdi.

Sosyal medya uygulamalarındaki beğenmeme düğmeleri uzun zamandır çevrimiçi kullanıcılar arasında tartışma konusu.

YouTube kullanıcıların beğenmeme düğmesine basmasına hâlâ izin verse de, artık her videonun toplam beğenmeme sayısını görme olanağını engelliyor.

Eğer X yeni bir beğenmeme butonu tanıtacaksa, bunun bu tarz geri bildirimleri yansıtıp yansıtmayacağı belirsiz.

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