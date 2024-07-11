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Dünya
AA 11.07.2024 08:20

NATO zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı

NATO'nun kritik Washington zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgeye göre, NATO'nun 2026 liderler zirvesi Türkiye'de yapılacak. Zirvenin sonuç bildirgesinde, Ukrayna'ya destek açıklanırken, Çin’e de, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.

NATO zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen kritik toplantıda, 2026 zirvesinin Türkiye'de yapılmasına karar verildi.

Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki Liderler Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı da, 2025'te Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'de son NATO zirvesi 2004 yılında, dışişleri bakanları toplantısı da 2015'te yapılmıştı.

Rusya ve Çin ile ilgili kararlar

Zirvede, Rusya ve Çin ile ilgili kritik kararlar da alındı.

Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlanması kararlaştırıldı.

NATO üyeleri Çin’e de, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı...
NATO Çin'i, Rusya'nın Ukrayna savaşına kararlı şekilde katkı sağlamakla suçladı.

Zirvede, nükleer caydırıcılık, siber güvenlik gibi konularda da kolektif savunmanın artırılması yönündeki çalışmaların devamına karar verildi.

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NATO ABD Ukrayna Çin Rusya Joe Biden
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