Kanada'da, McGill Üniversitesi kampüsünde Filistin destekçilerinin kurduğu çadırlar kaldırıldı

CBC News'ün haberine göre, üniversitenin Filistin destekçilerine kampın boşaltılmasına yönelik uyarı göndermesinin ardından polis kampüs yakınlarına geldi.

Filistin'e destek veren öğrenciler, kampüste kurdukları çadırları kaldırdı.

Üniversite yönetimi, kamptakilerin çoğunun "öğrenci olmadığını" savunarak, çadır kuran 35 kişinin neredeyse tamamının sorun çıkarmadan ayrılmayı tercih ettiğini belirtti.

Kampı terk etmek istemeyen bazı göstericiler polis tarafından kampüsten çıkarılırken bir kişi gözaltına alındı.

​​​​​​​ABD'de çok sayıda üniversitede Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de 27 Nisan'da öğrenciler kamp kurarak protestoya başlamıştı.