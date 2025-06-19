Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.06.2025 22:36

Netanyahu'dan Hamaney'e suikast tehdidi: İran'da kimse dokunulmaz değil

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidini yineleyerek, orduya "İran'da hiç kimsenin dokunulmazlığı olmadığı" talimatı verdiğini söyledi.

Netanyahu'dan Hamaney'e suikast tehdidi: İran'da kimse dokunulmaz değil

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim. Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın da olaylar konuşsun." dedi.

Netanyahu, "İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını" ileri sürdü

İran'ın nükleer programının hedef alınmasına ilişkin ise Netanyahu, İsrail'in "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduğunu" iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek, "Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar." diye konuştu.

"İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ABD, THAAD ile de bize yardım ediyor"

İran'a saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" beklemediklerini belirten Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteğinden ise övgüyle söz ederek şunları söyledi:

"Savunmada bizlere mükemmel şekilde yardım ediyorlar, İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ayrıca ABD bize THAAD balistik füze hava savunma sistemiyle de yardım ediyor."

Hamaney'e suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın bu sabah misilleme saldırısında hedef alınan Tel Aviv yakınındaki Holon kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamaney gibi bir diktatör varlığını sürdüremez." demişti.

İran'ın sabah erken saatlerde düzenlediği misilleme saldırısında isabet alan, Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi’ni ziyaretinde konuşan Netanyahu, Hamaney'e yönelik suikast düzenleyebileceklerini ima ederek her seçeneğin masada olduğunu belirtmişti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ETİKETLER
İsrail İran İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
BM: Çatışmanın kitlesel insan göçü dahil bölgesel etkisi konusunda endişeliyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: İsrail, bir suç çetesi tarafından yönetiliyor
23:28
ABD ile Almanya'dan ekipman ve malzeme yüklü 14 yeni askeri kargo uçağı İsrail'e ulaştı
23:16
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 84 Filistinli hayatını kaybetti
23:13
1763 işçi greve gitti, İzmir sokakları yine çöple doldu
22:48
İsrail İran'dan fırlatılan 480'den fazla İHA'yı önlediğini ileri sürdü
22:26
3 yaşındaki kızını tekmeleyip merdivenden düşüren baba tutuklandı
Bilecik'te yaban hayatı
Bilecik'te yaban hayatı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ