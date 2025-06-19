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Dünya
AA 19.06.2025 21:11

BM: Çatışmanın kitlesel insan göçü dahil bölgesel etkisi konusunda endişeliyiz

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların askeri yönünün dışında "kitlesel insan göçü" gibi bölgesel etkileri konusunda da endişeli olduklarını açıkladı.

BM: Çatışmanın kitlesel insan göçü dahil bölgesel etkisi konusunda endişeliyiz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BM'nin İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'dan komşu ülkelere sığınmaya çalışan insanlarla ilgili hazırlık yapıp yapmadığıyla ilgili bir soruya Dujarric, BM'nin sürekli olarak güncellenen acil durum planları olduğunu söyledi.

Dujarric, "Açıkçası, tanık olduğumuz askeri eylemlerin ötesinde ki buna büyük çaplı insan göçleri de dahil olabilir bu çatışmanın bölgesel etkileri konusunda ciddi endişeler taşıyoruz." diye konuştu.

"Daha az nükleer silah görmek istiyoruz"

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckebee'nin Başkan Donald Trump'a İran'a karşı nükleer bomba kullanılmasını ima etmesiyle ilgili bir soruya da Dujarric, "Bu özel yorumu görmedim ama nükleer silahların kullanımı da dahil olmak üzere bu çatışma etrafında çok fazla yardımcı olmayan söylem görüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Dujarric, bu çatışmanın daha fazla uluslararasılaşmasını istemediklerini, askeri eylemlerin durmasını ve tarafların diplomasiye geri dönmeleri çağrısını tekrarladı.

İsrail'in "nükleer caydırıcılık" iddiasıyla tek taraflı İran'a saldırmasının diğer ülkelere emsal olabileceğiyle ilgili bir soruya ilişkin Dujarric, görmek istedikleri şeyin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın zayıflatılması değil, güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Dujarric, "Daha az nükleer silah görmek istiyoruz. Bir çatışmada görmek istediğimiz şey uluslararası sözleşmelere tam saygı gösterilmesidir ama bunların dünyadaki birçok ülke tarafından kemirildiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Birleşmiş Milletler İsrail-İran çatışması
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