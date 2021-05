İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin soruşturma komisyonu kurulması kararını kabul etmesinin "utanç verici" olduğunu iddia etti.

Söz konusu kararın BM İnsan Hakları Konseyinin "İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu ileri süren Netanyahu, konseyin bu kararla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli direniş gruplarını akladığını savundu.

Today's shameful decision is yet another example of the UN Human Rights Council's blatant anti-Israel obsession.