Çok Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2024 20:23

Netanyahu: Refah'tan sivil halkın çıkarılmasına yönelik planımız yakında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirdi.

Netanyahu: Refah'tan sivil halkın çıkarılmasına yönelik planımız yakında
[Fotograf: AP]

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile 18 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamada bulundu.

Netanyahu, başlangıçta Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiği konusunda Biden ile anlaştıklarını savunarak, "Ancak savaş sırasında bu hedefe ulaşmanın en iyi yolu konusunda aramızda anlaşmazlıklar olduğu sır değil" dedi.

İlk başlarda Biden'a, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmeden Hamas'ı yenmenin imkansız olduğunu söylediğini belirten Netanyahu, son görüşmede de Başkan'a, Hamas'ın geriye kalan taburlarını yok etmek için Refah'a girmeden zaferi tamamlamanın imkansız olduğunu aktardığını ifade etti.

Netanyahu, ordunun Refah'a saldırı planını onayladığını hatırlatarak, "Yakında (Refah'ta) sivil halkın savaş bölgelerinden tahliye edilmesine yönelik planı da onaylayacağız" bilgisini verdi.

Refah'a saldırı planının biraz zaman alacağını belirten Netanyahu, "Han Yunus'ta, merkezdeki kamplarda, Şifa'da yaptığımız gibi üst düzey Hamas yetkililerinin tasfiyesi, yakalanması ve yüzlerce teröristin tasfiye edilmesi yönünde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Netanyahu
Sıradaki Haber
Irak'ta selde can kaybı 4'e yükseldi, 8 kentte tatil ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:11
Siirt'te karda mahsur kalan 2 araç kurtarıldı
22:18
AB Dönem Başkanı Belçika ve Komisyondan, Filistinli çocuklar için acil eylem çağrısı
22:11
Yılbaşından bu yana 608 terörist etkisiz hale getirildi
21:58
İletişim Başkanlığı: Gazzeli sivillere Filistinli kişiler ateş açtı iddiası doğru değil
22:01
Formula 1 pilotu Hamilton'dan Gazze'de ateşkes çağrısı
21:46
Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
FOTO FOKUS
Japonya açıklarında kimyasal madde yüklü tanker alabora oldu
Japonya açıklarında kimyasal madde yüklü tanker alabora oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ