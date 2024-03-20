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Dünya
İHA 20.03.2024 20:27

Irak'ta selde can kaybı 4'e yükseldi, 8 kentte tatil ilan edildi

Irak'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 4'e yükselirken, 8 kentte tatil ilan edildi.

Irak’ın kuzeyinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bağdat, Erbil, Duhok, Kerkük, Musul, Vasıt, Anbar ve Diyala'da kötü hava şartları nedeniyle resmi tatil edildi. Valiliklerden yapılan açıklamada, tatilin belediye kurumları ile güvenlik güçlerini kapsamadığı aktarıldı.

Can kaybı artıyor

Sel felaketinden en çok etkilenen Duhok kentinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2’den 4’e yükseldiği belirtildi.

Duhok Sivil Savuma Müdürlüğü Sözcüsü Albay Bivar Abdülaziz yaptığı açıklamada, sel nedeniyle yaralanan bir kişinin kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını, 15 yaşında bir çocuğun ise elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkenin güneyinde de şiddetli yağışlar etkili oldu. Zikar kentine bağlı el-Rifai ilçesinde bir evin şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu bir kadının ağır yaralandığı belirtildi.

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