İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ün İsrail tarafından işgal edilmesinin 53'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde bir konuşma yaptı.

Netanyahu, Kudüs İsrail'in başkenti olarak kalacak ve bölünmeyecek" iddiasında bulundu.

Kutlamada, Netanyahu "Hükümetteki yeni ortaklarıma bu duruşumu yeniden duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadelerini kullandı.

Şehrin İsrail tarafından işgal edilişinin 53. yılı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler, şehrin İsrail tarafından işgal edilişinin 53. yılını düzenledikleri gösteri ve yürüyüşlerle kutladı.

Yüzlerce Yahudi, 1967'de başlayan Doğu Kudüs'teki İsrail işgalinin 53.yılı dolayısıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenleyen Yahudiler, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir çevresinde İsrail bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

İsrail 1967 savaşı sırasında Doğu Kudüs'ü işgal etmişti.