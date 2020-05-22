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Çin'de 4, Güney Kore'de 20 yeni COVİD-19 vakası tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'de bir gün içinde 4 yeni yeni tip koronavirüs (COVİD-19) vakasına rastlanırken, Güney Kore'de 20 yeni vaka görüldü, Tayland'da ise hiç yeni vaka tespit edilmedi.
Çinli yetkililer, Çin'de 4 yeni COVİD-19 vakasına rastlandığını, 372 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğunu, 82 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede bir gün içinde 9'u Seul'de olmak üzere 20 yeni COVİD-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.
Vakalardan 9'unun da uluslararası yolculuk bağlantısı bulunduğu belirtildi.
Tayland'da vaka tespiti yok
Tayland ise son 24 saatte ülkede hiç yeni COVİD-19 vakasına rastlanmadığını ve yeni tip koronavirüs nedeniyle ölen olmadığını açıkladı.
Toplam COVİD-19 vaka sayısı Çin'de 82 bin 971, Güney Kore'de 11 bin 142, Tayland'da da 3 bin 37.
Etiketler: covid-19 çin güney kore TaylandSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 09:48
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