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Dünya
AA 21.03.2024 11:29

Netanyahu, Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtti.

Netanyahu, Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini söyledi
[Fotograf: Reuters]

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, ABD’deki Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin konuştu.

Görüşmeye katılan bir senato üyesine göre, Netanyahu, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanının 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasını bir kez daha eleştirerek, Schumer'in ifadelerini "şok edici bir müdahale" diye nitelendirdi.

Netanyahu, konuşmasında Gazze’deki "hedeflerine ulaşıncaya kadar" bölgeye saldırılara devam edecekleri mesajını verdi.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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