Hafif Kar Yağışlı 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.03.2024 11:11

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 30 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ta başlayan baskınlar devam ediyor.

Şifa Hastanesi çevresine düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 50'den fazla Filistinlinin öldüğü duyuruldu.

Öte yandan yerel kaynaklar İsrail güçlerinin, Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş kişilere hastane yerleşkesini derhal tahliye etmeleri için anonslar yaptığını aktardı.

Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 4 gündür devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin de sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Filistin basını, İsrail ordusunun bu sabah Şifa Hastanesi'nde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Facebook ve Instagram'da sürekli "asılsız haber" paylaşan hesaplara kısıtlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
Irak’ın kuzeyinde "Güvenli bölge" oluşturulacak
12:08
Ormanları 'dumansız yangın'dan böcek orduları koruyor
11:52
Blinken: Gazze'de ateşkes anlaşması yakın
11:57
3 ilde "Bozdoğan-14" operasyonu: 94 gözaltı
12:13
Down sendromlu bireylerin eğitimine ne zaman başlanmalı?
11:40
Yunan basınında bu kez gündem Türkiye'nin nükleer yatırımları
Flamingoların yaşam alanlarından Düden Gölü'nde su çekildi
Flamingoların yaşam alanlarından Düden Gölü'nde su çekildi
FOTO FOKUS
Filistinli şair Refaat Alarer'in gözünden İsrail'in katliamına bakış
Filistinli şair Refaat Alarer'in gözünden İsrail'in katliamına bakış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ