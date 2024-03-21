Hafif Kar Yağışlı 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.03.2024 09:24

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu
[Temsili fotoğraf: AA]

El-Aksa televizyon kanalının haberine göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin batısında yer alan Şifa Hastanesi'ndeki bir binayı havaya uçurdu.

Filistin devlet televizyonu da birkaç saat önce, İsrail güçlerinin, Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş kişilere hastane yerleşkesini derhal tahliye etmeleri için anonslar yaptığını duyurdu.

İsrail ordusunun, dün iftar saatinde Şifa Hastanesi bölgesine düzenlediği yoğun top atışı sonucu onlarca kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Şifa Hastanesi'ne İsrail baskını

İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi bölgesindeki baskını kapsamında şu ana kadar yaklaşık 90 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) hastane yerleşkesinde 300'den fazla kişiyi sorguladığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti.

Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı duyurulmuştu.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Ukrayna: Rusya, başkent Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Güney Kore, protestocu stajyer doktorların lisanslarını askıya alacak
10:40
AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
10:30
Ankara'da depo yangını
10:21
Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon projesine ödül
10:33
Yaklaşık 400 milyon liralık doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
10:09
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Filistinli al-Durra ailesi, oruçlarını yıkılan evin enkazında açıyor
Filistinli al-Durra ailesi, oruçlarını yıkılan evin enkazında açıyor
FOTO FOKUS
65 yıllık bakkal zincir marketlere inat mahalle kültürünü yaşatıyor
65 yıllık bakkal zincir marketlere inat mahalle kültürünü yaşatıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ