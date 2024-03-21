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Dünya
Russian Today 21.03.2024 08:17

Biden bu kez de NATO'nun yeni üyesini karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, son konuşmasında iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve Norveç'i karıştırdı.

Biden bu kez de NATO'nun yeni üyesini karıştırdı

Salı günü Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen kampanya etkinliğinde konuşan Biden, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile 2023 sonbaharında, ölümünden birkaç gün önce yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Kissinger'ın kendisini "NATO'yu daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdiği" için övdüğünü iddia etti.

Ancak konuşmada  iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve Norveç'i karıştırdı.

Kissinger'ın kendisine “Bir bakıma Avrupa'yı birleştirdiniz. İsveç ve Norveç'i dahil ederek NATO'yu ve NATO'nun sınırlarını genişlettiniz.” dediğini aktardı.

Finlandiya, Nisan 2023'te NATO üyesi oldu.

Norveç ise NATO'nun kurucu ülkeleri arasında yer alıyor.

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