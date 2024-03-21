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Dünya
Sky News 21.03.2024 07:41

Elektronik sigara, sigara içmeyle benzer DNA değişikliklerine neden oluyor

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, elektronik sigaranın insan hücrelerinde sigara içmekle aynı DNA değişikliklerine neden olduğunu ve bu değişikliklerin gelecekte akciğer kanseri gelişimiyle ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

Elektronik sigara, sigara içmeyle benzer DNA değişikliklerine neden oluyor

Cancer Research dergisinde yayınlanan çalışmada, sınırlı tütün içme geçmişine sahip kişiler de dahil olmak üzere 3 bin 500'den fazla elektronik sigara kullanıcısından alınan yanak hücre DNA örneklerindeki değişiklikler analiz edildi.

University College London ve Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi'ndeki çalışmanın yazarı Chiara Herzog, "Çalışmamıza dayanarak elektronik sigaraların kansere neden olduğunu söyleyemeyiz, ancak elektornik sigara kullanıcılarının sigara içenlerle yanak hücrelerinde bazı benzer epigenetik değişiklikler sergilediğini gözlemliyoruz ve bu değişiklikler sigara içenlerde gelecekteki akciğer kanseri gelişimi ile ilişkilidir" dedi. 

Herzog, bu özelliklerin sigara içenlerde ve e-sigara kullanıcılarında kanseri bireysel olarak tahmin etmek için kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yaşamları boyunca 100'den az tütün sigarası içmiş olan e-sigara kullanıcılarının hücrelerinde de benzer epigenomik değişiklikler gözlendi.

Spesifik olarak, çalışma, DNA metilasyonu adı verilen örneklerdeki bir tür epigenetik değişikliği inceleyerek e-sigara ve tütünün insan hücreleri üzerindeki etkilerini inceledi.

Epigenomlar kişinin yaşamı boyunca değişir ve yaşlanma, yaşam tarzı, hormonlara maruz kalma, kimyasallar, çevresel faktörler, stres ve psikolojik travma gibi hem genetik hem de genetik olmayan çeşitli faktörlerden etkilenebilir.

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