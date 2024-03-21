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Dünya
Arkeo News 21.03.2024 07:50

Neolitik insanlar gelişmiş tekneler kullanarak Akdeniz'de gezindi

Plos One dergisinde yayınlanan bir araştırma, Akdeniz kıyılarında yaşayan Neolitik toplulukların (cilalı taş devri) yedi bin yıl önce seyahat ve ticaret için teknolojik açıdan gelişmiş tekneler kullandığını öne sürüyor.

Neolitik insanlar gelişmiş tekneler kullanarak Akdeniz'de gezindi

Barselona'daki İspanyol Ulusal Araştırma Konseyi'nden arkeologlar, İtalya'nın Roma kentine yakın Neolitik göl kıyısındaki La Marmotta köyünde bulunan kanolar üzerinde bir çalışma yürüttü.

Araştırmacılar, kurtarılan beş kanonun dört farklı ağaç türü kullanılarak oyulmuş ağaçlardan yapıldığını tespit etti.

Araştırmaya göre kanolar M.Ö. 5700-5100 yılları arasına tarihleniyor ve enine takviye gibi inşaat tekniklerinde ileri düzeyde bir anlayışa işaret ediyor.

Bir kanoda her biri muhtemelen yelkenlere veya diğer denizcilik unsurlarına bağlanan halatları sabitlemek için kullanılan bir dizi delik ve T şeklinde üç ahşap nesne bulunuyor.

Yeniden yapılanma deneyleriyle birlikte bu tür özellikler, kanoların denize açılmaya uygun gemiler olduğunu gösteriyor; bu sonuç, yakındaki adalarla bağlantılı taş aletlerin varlığıyla da destekleniyor.

Kanolar ile daha yeni denizcilik teknolojileri arasındaki benzerlikler, erken Neolitik dönemde yelkencilikte birçok büyük ilerlemenin kaydedildiği fikrini destekliyor.

Yazarlar, gelecekteki araştırmalar için potansiyel bir yol olan La Marmotta yakınlarında korunmuş daha fazla teknenin olabileceğini öne sürüyor.

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