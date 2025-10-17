Açık 8.4ºC Ankara
Dünya
Global News 17.10.2025 06:33

Nestle, dünya çapında 16 bin kişiyi işten çıkaracak

İsviçre merkezli gıda devi Nestle, finansal performansını yeniden canlandırmak amacıyla küresel çapta 16 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Nestle, dünya çapında 16 bin kişiyi işten çıkaracak

Vevey merkezli şirket, Nescafe, KitKat ve Purina gibi markalarıyla tanınıyor. Nestle, bu adımın iki yıl içinde uygulanacağını, ayrıca tasarruf hedefini 3 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 3,76 milyar dolar) yükselttiğini açıkladı.

Üst yönetimde sarsıntı

Şirket için oldukça çalkantılı bir yıl yaşanıyor. Nestle geçen ay, bir astıyla “açıklanmayan bir ilişki” nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen CEO Laurent Freixe’i görevden almıştı.

Freixe’in yerine uzun yıllardır şirkette görev yapan Philipp Navratil getirildi. Hemen ardından Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke de görevini beklenenden erken bıraktı.

Tarife ve hammadde baskısı

Nestle, diğer gıda üreticileri gibi artan hammadde maliyetleri ve ABD’nin uyguladığı ticaret tarifeleriyle de mücadele ediyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Brezilya menşeli kahve ve portakal suyu gibi ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uyguladı.

Bu adım, yaz aylarında kahve ve kakao fiyatlarındaki artışı dengelemek amacıyla yapılan zamlarla birleşince Nestle’yi zorladı.

Kakaonun fiyatı, 2024’te kötü hava koşulları nedeniyle rekor seviyelere çıkmış, 2025’te bir miktar düşse de hâlâ önceki yıllara kıyasla oldukça yüksek kalmıştı.

12 bin ofis, 4 bin üretim çalışanı

Nestle, alınan kararla 12 bin ofis çalışanının ve 4 bin üretim ve tedarik zinciri çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu. Bu küçülmenin, yıllık 1 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 1,25 milyar dolar) tasarruf sağlaması bekleniyor.

Yeni CEO Philipp Navratil, yaptığı açıklamada “Dünya değişiyor, Nestle’nin de daha hızlı değişmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

