Güney Çin Kaplanları, diğer adıyla Amoy Kaplanları, on yıllardır doğada hiç görülmediler. Koruma altına alındıkları merkezde hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Bu kaplanlardan dünya üzerinde yaklaşık 150 tane kaldı. Çin, bu kaplanları birinci derece koruma altındaki hayvanlar listesine aldı.

Nesilleri tükenme tehlikesi altında

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesilleri tükenme tehlikesindeki hayvanlar listesinde de yer alıyorlar.

Güney Çin kaplarından 39'u, Çin'in Meihushan dağlarında kurulan merkezde yaşıyor.

Güney Çin kaplanlarını diğer türlerinden ayıran bazı özellikler var. Onlardan bazıları kafataslarının diğer kaplanlardan daha küçük, tüylerininse daha sarı olması.

En küçük kaplan türü

Güney Çin kaplanları, kedigiller familyasındaki en küçük kaplan türlerinden. Ortalama ağırlıkları 150 ile 200 kilogram arasında değişiyor.

Kaplan bakıcısı, Amoy kaplanlarının baktıkları diğer kaplanlardan farklı olduğunu dile getirdi. Bakıcı, Amoy kaplanlarının daha hassas ve uysal olduğunu görüntü olarak da diğer Çin'deki kaplanlardan güzel olduklarını vurguladı.

Doğal ortamda rastlanmıyor

Güney Çin kaplanlarının asıl yuvası, adlarını aldıkları Çin'in güney kesimleriydi.



İzinsiz avlanma bu türü de hedef aldı. Yaşam alanlarının da daralmasıyla artık onlara doğal ortamda rastlanmıyor.