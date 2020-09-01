The Strait Times'ta yer alan habere göre, yetkililer, Nepal'in batısında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda evin zarar gördüğünü belirterek 4'ü çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, bu yıl ülkenin dağlık kesimlerinde etkili olan toprak kayması ve sellerde en az 269 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 76 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.