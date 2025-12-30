Duman 0.9ºC Ankara
AA 30.12.2025 10:43

Nepal, Everest'te çöp birikmesini önlemek amacıyla kullanılan uygulamayı kaldırma kararı aldı

Nepal hükümeti, Everest Dağı'ndaki dağcıların tırmanış sırasında oluşan atıklarını zirvede bırakmayıp dağdan aşağıya indirmesini teşvik etmek için başlatılan depozito uygulamasını somut sonuç vermediği gerekçesiyle sona erdireceğini açıkladı.

Nepal, Everest'te çöp birikmesini önlemek amacıyla kullanılan uygulamayı kaldırma kararı aldı

Mevcut uygulamaya göre, Everest'e tırmanan dağcıların, dönüşte yanlarında en az 8 kilogram çöp getirmeleri şartıyla geri ödenmek üzere 4 bin dolar depozito yatırmaları gerekiyor.

Nepal hükümeti uygulamanın amacının dağın zirvesinde biriken ve yaklaşık 50 tona ulaştığı tahmin edilen atık miktarını azaltmak olduğunu belirtiyor.

Öte yandan BBC'ye konuşan Nepal yetkilileri, uygulamanın yürürlüğe girmesinin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen Everest'teki atık sorununun devam ettiğini, sistemin beklenen etkiyi yaratmadığını ve zamanla idari bir yük haline dönüştüğünü ifade etti.

Yıllar içinde depozitoların büyük bölümünün iade edildiğini, bunun da kağıt üzerinde dağcıların çöp getirdiği anlamına geldiğini vurgulayan yetkililer, getirilen atıkların çoğunlukla alt kamplardan olduğunu, asıl yığılmanın bulunduğu üst kamplardan çöp taşınmadığını belirtti.

Everest bölgesinde atık yönetiminden sorumlu Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi yetkilisi Tshering Sherpa, "Yüksek kamplardan genellikle sadece oksijen tüpleri geri getiriliyor. Çadırlar, yiyecek kutuları ve içecek ambalajları çoğu zaman orada bırakılıyor." ifadesini kullandı.

Hükümet yeni bir modelin üzerinde çalışıyor

Nepal yönetimi, başarısız olduğu belirtilen mevcut sistemin yerine daha etkili yeni bir model hazırlıyor.

Yeni düzenlemeye göre dağcılardan geri ödemesiz temizlik ücreti alınacak, bu gelirle Kamp 2'de kontrol noktası kurulacak, üst kamplara düzenli olarak çıkacak ve dağcıların çöplerini gerçekten aşağı indirmelerini sağlayacak dağ korucuları görevlendirilecek.

Yeni sistem kapsamında dağcılardan alınacak ve iadesi olmayacak temizlik ücretinin 4 bin dolar olacağını aktaran Turizm Bakanlığı yetkilileri, düzenlemenin parlamentodan geçmesiyle yürürlüğe gireceğini bildirdi.

