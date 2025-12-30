Hindistan'ın Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçuş iptalleri sürüyor

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin en işlek havalimanlarından biri olan Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçuşlarda yaşanan aksaklıklar sürüyor.

Yetkililer, toplamda 118 uçuşun iptal edilmesinin yanı sıra 200'den fazla uçuşun ertelendiğini ve 18 uçuşun da başka havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.

Yoğun sis nedeniyle ülkedeki demir yolu seferlerinde de aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda dün görüş mesafesinin neredeyse sıfıra inmesi nedeniyle en az 128 uçuş iptal edilmiş, 8 uçuş ise başka havalimanlarına yönlendirilmişti.