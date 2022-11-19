Başbakan Sher Bahadur Deuba’nın partisi Nepal Kongresi (NC) öncülüğündeki koalisyonun, muhalefetteki Khadga Prasad Sharma Oli liderliğindeki Nepal Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisi (CPN-UML) ittifakına karşı yarışacağı seçimlerde, 275 üyeli Temsilciler Meclisinin yanı sıra il genel meclisleri için 550 üye belirlenecek.

20 Kasım Pazar günü 40’tan fazla partinin yarışacağı seçimlerde yaklaşık 18 milyon seçmen oy kullanacak.

Parti ittifaklarının parlamentoda bir koltuk elde etmesi için yüzde 3’lük seçim barajını aşmaları gerekiyor.

Seçmenler yorgun

2008 yılında Cumhuriyetin kabul edilmesinden bu yana Nepal’de hiçbir parti 5 yıllık hükümet süresini dolduramazken, son 14 yılda 10 hükümet kuruldu.

Sık sık kurulan ve bozulan ittifaklar nedeniyle ülkedeki siyasi sisteme güvenini yitiren Nepalliler, son yıllarda seçimlere katılım gösterme konusunda isteksiz.

2017 yılında yerel seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 75 olurken, 2022’de bu oran yüzde 64’lere geriledi.

Ülkede NC ve CPN-UML ve CPN-MC olmak üzere farklı koalisyonlar ile iktidara gelen 3 ana parti bulunuyor.

Başbakan Sher Bahadur Deuba, CPN-MC ittifakı ile 6’ıncı kez iktidara gelmeyi hedefliyor.