Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peru'da havaalanına inen uçak kamyonla çarpıştı
Peru'da havaalanına inen yolcu uçağı pistin kenarındaki kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.
Latam Havayolları firmasına ait yolcu uçağı, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra yolun kenarındaki kamyona çarptı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Alana çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çarpmanın ardından uçağın motorundan dumanların yükseldiği görüldü.
Havalimanı şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sağ kanadının kamyona çarptığı ifade edilerek, kazanın nedenlerinin araştırıldığı aktarıldı.
Yetkililer, uçakta kaç yolcunun olduğu ve çarpmanın etkisiyle kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.
Etiketler: Peru Uçak Kazası
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