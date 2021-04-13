Erteleme kararı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) İletişim Merkezi tarafından yapılan Twitter paylaşımıyla duyuruldu.

Paylaşımda başından vurularak öldürülen 20 yaşındaki gencin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Ayrıca erteleme kararının, yerel ve ulusal yetkililerle yapılan görüşmenin ardından alındığı ifade edildi.

Daunte Wright'ın ölümü protesto edildi

11 Nisan Pazar günü ABD'nin Minneapolis kentinde yapılan bir çevirme sırasında Daunte Wright'ın polis kurşunuyla öldürüldüğü haberlerinin ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polisi protesto etmişti.

Polis araçlarının üzerine çıkan protestocular, araçların camlarını kırmış ve bazı mağazaları yağmalamışlardı.