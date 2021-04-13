Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'deki müsabaka 'Daunte Wright' eylemleri sebebiyle ertelendi
[Fotoğraf: Reuters]
NBA’de Minnesota Timberwolves ile Brooklyn Nets arasında oynanacak müsabaka, Daunte Wright isimli siyahi gencin polis çevirmesi sırasında başından vurularak yaşamını yitirmesi sonucunda çıkan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Erteleme kararı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) İletişim Merkezi tarafından yapılan Twitter paylaşımıyla duyuruldu.
Paylaşımda başından vurularak öldürülen 20 yaşındaki gencin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi. Ayrıca erteleme kararının, yerel ve ulusal yetkililerle yapılan görüşmenin ardından alındığı ifade edildi.
Daunte Wright'ın ölümü protesto edildi
11 Nisan Pazar günü ABD'nin Minneapolis kentinde yapılan bir çevirme sırasında Daunte Wright'ın polis kurşunuyla öldürüldüğü haberlerinin ardından bir grup protestocu, olay mahallinde toplanarak polisi protesto etmişti.
Polis araçlarının üzerine çıkan protestocular, araçların camlarını kırmış ve bazı mağazaları yağmalamışlardı.
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