Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
ABD'de okula silahlı saldırı
ABD'nin Knoxville kentinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Olayda saldırgan öldürülürken, 1 polis memuru yaralandı.
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Austin-East Magnet isimli lisede, bir silahlı saldırı yaşandığı ve güvenlik güçlerinin alanda olduğu açıklandı.
Okula silahlı bir kişinin girdiğinin belirlenmesi üzerine, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Okulun tuvaletinde polisle çatışan saldırgan öldürüldü, olayda 1 polis memuru yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin öğrenci olduğu belirlendi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: ABD
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