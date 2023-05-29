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Dünya
AA 29.05.2023 00:15

NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçildiği için tebrik ederek, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

NATO Genel Sekreteri, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

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