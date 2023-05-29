NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

NATO Genel Sekreteri, "Birlikte çalışmayı sürdürerek temmuzdaki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.