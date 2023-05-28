Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı İtalya'da coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla ülkenin kuzeyindeki Imperia, Como ve Modena kentleri başta olmak üzere pek çok yerdeki Türk vatandaşları araçlarıyla konvoy yaparak kutlama yaptı.

Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri açan vatandaşlar, halaylarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutladı.

Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.

Imperia'da yaşayan Türk avukat Hakan Eller de AA muhabirine verdiği bilgide, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bizzat arayarak seçim başarılarından dolayı tebrik ettiğini ve Imperia'daki vatandaşların selamını ilettiğini belirtti.