Erdoğan'ın zaferi sonrası yurt dışında kutlamalar başladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy sayma işlemi devam ederken, dünyanın farklı yerlerinde de kutlamalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de coşkuyla kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de halk sokaklara döküldü. Başta başkent Lefkoşa olmak üzere Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de halk araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

Kuzey Makedonya'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren vatandaşlar, sokağa çıktı. Davulla, zurnayla kutlama yapılırken sokaklarda uzun araç konvoyları oluşturuldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türkler de kutlamalar için sokaklardaydı.

Türklerin yoğun yaşadığı Schaerbeek'te vatandaşlar, Türk bayrakları açarakCumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek isteyen Lübnanlılar da kutlamalar için bir araya geldi.