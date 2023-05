Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Katar Emiri Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim. Kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha geliştirmek açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise tebriklerini Türkçe sundu.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023

Orban'ın ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak da tebrik mesajlarını sunarak, Erdoğan'ın zaferinin Ukrayna'da barış için önemine dikkat çekti.

Congratulations to @RTErdogan on his re-election as President of #Türkiye.'s stability is crucial for Europe, and it can play an important role in achieving #peace in Ukraine.Looking forward to working on strengthening our ???????????????? partnership. Tebrik ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/g0EPewhXO2 — Katalin Novák (@KatalinNovak_HU) May 28, 2023

Avrupa'dan ilk tebrik mesajı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi. Macron, "Fransa ve Türkiye'nin birlikte göğüs germesi gereken büyük zorluklar var. Avrupa-Atlantik İttifakımızın geleceği olan Akdeniz'e barışın geri dönüşü. Yeniden seçilmesini tebrik ettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Macron, mesajını Türkçe de paylaştı.

TRT Haber’e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’deki iradeyi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutluyorum. Milli siyasetin devamı bakımından bu seçimin sonucu önemliydi. Türk ulusuna hayırlı olsun.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de tebrik mesajını Türkçe paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı @RTErdogan kutluyorum.

Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2023

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, “Anavatan Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu hayırlı olsun. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın kazanması bizler açısından önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanına yeni dönemde de başarılarının devamını diliyorum" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: “Anavatan Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Türk ulusunun Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta varolan güçlü duruşu için hayati önemdeydi.” dedi.

Somali Cumhurbaşkanlığı Ofisi de Türkçe mesaj paylaşarak Erdoğan'ı tebrik etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki güvenilir ve tarihi zaferinden dolayı içtenlikle tebrik etti" ifadesi kullanıldı.

Pakistan Başbakanı Sahbaz Şerif, "Sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı'na

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi sunuyorum. Siyaseti kamu hizmetine demirlemiş birkaç dünya liderinden biridir. O, mazlum Müslümanlar için bir güç direği ve devredilemez hakları için ateşli bir ses olmuştur. Pakistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, yukarı yönlü bir yörüngede kalmaya devam edecektir. İki halk arasındaki mükemmel kardeşlik doğrultusunda stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Heartiest congratulations to my dear brother H.E. President @RTErdogan on his historic re-election as President, Republic of Turkiye. He is one of few world leaders whose politics has been anchored in public service. He has been a pillar of strength for the oppressed Muslims & a… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 28, 2023

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçimde elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, bu zaferi Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.

Erdoğan da tebrik için teşekkürlerini iletti, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Aliyev'i kutladı.

Aliyev, Erdoğan'ı Azerbaycan'a davet etti, Erdoğan da daveti memnuniyetle kabul etti.

İki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin her alanda başarıyla gelişmeye devam edeceğine olan güvenlerini bir kez daha dile getiren liderler, işbirliğine ilişkin konuları müzakere etti.

Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğana zəng edib və seçkilərdə qələbə münasibətilə təbrik edib.https://t.co/ceVNfDiDXn — İlham Əliyev (@azpresident) May 28, 2023

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti.

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan’a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi, Erdoğan'ı Twitter'dan tebrik ederek, "Bu, büyük liderliğinizin gerçek bir kanıtı. Böylelikle, bu başarı için dünya çapında sizler ve Türkiye halkı için dua eden milyarlara katılıyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçim zaferinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

Reisi mesajında, “Seçimler Türk milletinin Erdoğan’a olan güvenin devam ettiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Twitter'dan Erdoğan'ı kutlayarak, "Kosova ve Türkiye arasındaki ortaklık güçlenerek devam etsin" dedi.



We extend our heartfelt congratulations to President @RTErdogan on today’s victory.



As you continue to lead Türkiye towards new successes, I look forward to working together to build on our excellent cooperation.



???????? ve ???????? arasındaki ortaklık güçlenerek devam etsin! pic.twitter.com/0xAHIabNHZ — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 28, 2023

Bosnalı Sırp lider Dodik, "Seçmenin bu kararı sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, dünya için önemlidir! Tebrikler!" mesajını paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak "Venezuela, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin kazananı oldu. Türk halkını, bu zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Yaşasın Türkiye!" ifadelerini kullandı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Garibaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde götürmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Gürcistan'ın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki inandırıcı zaferinden ve yeniden ülke lideri seçilmesinden dolayı kutluyorum. Türk halkı fikrini net bir şekilde açıkladı ve biz de kutlamalarına katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki dostane bağları ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazırız."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı kutladı.

Mihriban Aliyeva'nın sosyal medya hesaplarından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının olduğu ve "bir millet, iki devlet" sözlerinin yazıldığı fotoğrafla yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve sevgili bacım Emine Hanım'ı zaferden dolayı canı gönülden kutluyorum. Halklarımızın kardeşliği daim ve sarsılmaz olsun. Tüm Türk milletine sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Yüce Allah Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi korusun."

ABD'nin eski başkanı Donald Trump da "Erdoğan'ı hak edilmiş büyük başarısından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, Erdoğan’a tebrik mesajında, “Dünya çapında takip edilen, çok zorlu bir mücadele ile elde edilen ikna edici zafer, Türk halkının güveninin en yüksek göstergesidir.” ifadesine yer verdi.

Irak Başbakanı Sudani, Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Sudani, mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, dost Türk milletinin güvenini kazanması ve seçimleri kazanmasından dolayı tebriklerimi sunuyorum. Irak ve Türkiye'nin ilişkilerinde gelişme, dostluk ve yardımlaşmanın ilerlemesini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi." ifadesi yer aldı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildiğiniz için tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda ilişkileriderinleştirmek için sizinle tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.