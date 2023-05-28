Çok Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.05.2023 17:28

İngiltere'de marketlerden temel gıda ürünlerinin fiyatını sınırlandırmalarını istenecek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında perakendecilerden süt ve ekmek gibi temel gıda ürünlerine tavan fiyat uygulanmasını isteyeceği duyuruldu.

İngiltere'de marketlerden temel gıda ürünlerinin fiyatını sınırlandırmalarını istenecek
[Fotograf: Reuters]

İngiliz Telegraph'ın haberine göre, Sunak'ın ekibi bazı temel gıda ürünlerine "mümkün olan en düşük" tavan fiyatın uygulanmasını sağlamak amacıyla bir plan üzerinde çalışmaya başladı.

Fransa'daki benzer bir uygulamadan yola çıkılarak oluşturulduğu aktarılan plan, süpermarketlerin gönüllü katılımına dayalı olacak.

Bu kapsamda Sunak, son dönemde enflasyonun ana kaynağı haline gelen gıda fiyatlarını kontrol altına almak ve hayat pahalılığının önüne geçmek için marketlerden ekmek ve süt gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarını dondurmalarını isteyecek.

İngiltere'de geçen hafta açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye indi. Martta enflasyon yüzde 10,1 olmuştu.

Enflasyondaki düşüşe karşın gıda enflasyonu yüzde 19,1 ile yüksek seyretmeye devam etti. Martta yüzde 19,2 olan gıda enflasyonu son 45 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt da gıda fiyatlarının hala çok hızlı yükseldiğini belirterek, "Gıda enflasyonu endişe verici şekilde yüksek seviyede." değerlendirmesini yapmıştı.

İngiliz hükümeti enflasyonun yüzde 2'ye çekilmesini ve bu seviyede tutulmasını sağlamayı amaçlarken, İngiltere Merkez Bankası enflasyonla mücadele kapsamında 11 Mayıs'taki toplantısında üst üste 12. kez faiz artırarak faizi yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye çıkarmıştı.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Pırlantanız sentetik çıkabilir: Peki bu durumda ne yapılmalı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
Cumhurbaşkanlığı seçimi yurt dışı oylarında sonuçlar
18:21
Türkiye seçimini yaptı... Sandıklar açılıyor
17:33
Başkentteki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemini geçti
17:21
İstanbul'da seçim sakin geçti
17:09
Filistin: İsrail Batı Şeria'daki doğa rezervlerini ilhak etmeye çalışıyor
17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi: Oylar sayılıyor
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi: Oylar sayılıyor
FOTO FOKUS
Kazak giydirdiği kuzusuyla sandık başına gitti
Kazak giydirdiği kuzusuyla sandık başına gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ