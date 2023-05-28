Pırlantanız sentetik çıkabilir: Peki bu durumda ne yapılmalı?

Düğün sezonunun gelmesi, pırlantalı ürünlerin satışını arttırdı. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Doğal diye aldığınız pırlanta sentetik çıkabilir.

Sentetik pırlanta satmak suç değil ancak bunu gerçekmiş gibi satmak büyük suç. Peki, aldığınız pırlantanın gerçek mi yoksa sentetik mi olduğunu nasıl anlayacaksınız?

Ürün iki aşamalı testten geçiyor

Türkiye'nin gemoloji laboratuvarı işte bu noktada devreye giriyor. Bu laboratuvarda önce kızılötesi ışınlarla ardından da mor ötesi ışınlarla bakılarak, ürünün sentetik mi yoksa gerçek mi olduğu anlaşılıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan GLT'de ürünlerin analizleri aynı gün uygun bir fiyata yapılıyor. Verilen sertifika da dünyanın her yerinde geçerli.

Çok taşlı ürünlerde risk fazla

Gemolog Emre Günay, "Tam turlar oluyor, ya da büyük kolyeler. Üstünde 300 tane taş var mesela. Biz bunların analizini yapıyoruz. İçinden bazen 30 tanesi 40 tanesi sentetik geri kalanı doğal çıkıyor. Bu durumda biz onları işaretliyoruz, değiştirilmesi sağlanıyor gibi. Yani sadece tek taş gibi düşünmemek lazım bunu. Çok fazla taşın olduğu ürünlerde aslında bunun birazcık karışma, karıştırılma her neyse oranı birazcık artıyor" diye konuştu.

Gerçek ve sentetik pırlantanın çıplak gözle anlaşılması çok güç. Ancak birbirlerine çok benzeyen ürünlerin fiyat farkı neredeyse 10 kat.

"Alınan ürünün sertifikası istenmeli"

Günay, "Geçtiğimiz 5 yılda ara ara oluyordu. Ama şu aralar gerçekten yani hatta söyleyeyim her gün karşımıza çıkıyor" dedi.

Uzmanlar, sertifikalı ürünler alınması konusunda uyarıyor. Eğer sertifikasız alındıysa da muhakkak analiz ettirilmeli.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Kaan Alp Atasoy