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Dünya
TRT Haber 28.05.2023 23:52

Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi için tebrik etti.

Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Biden sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz.

NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Rusya Devlet Başkanı Putin de Erdoğan'a tebrik mesajlarını iletmiş, "Dostane Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkınız için size minnettar olduğumuzu, aynı zamanda ikili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim" demişti.

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