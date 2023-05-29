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Dünya
AA 29.05.2023 00:10

BAE: Erdoğan'la stratejik ortaklığı pekiştirmek için çalışmak istiyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

BAE: Erdoğan'la stratejik ortaklığı pekiştirmek için çalışmak istiyoruz

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye için tebrik mesajı yayımladı.

Al Nahyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi iletiyorum, ülkesini daha fazla ileriye ve refaha taşımayı sürdürmesi için başarılar diliyorum. Kendisiyle stratejik ortaklığımızı pekiştirmek ve bölgede barış ve istikrar için çalışmayı istiyoruz."

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan da gönderdikleri mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

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