Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
NATO Ukrayna'ya desteğini sürdürecek
[Fotoğraf: AFP]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü ve Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki paylaşımında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Görüşmede Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri tahkimatını ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "NATO, değerli ortağımıza siyasi ve pratik destek vermeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, Rusya'ya gerginliği düşürme ve barışçıl çözüm için diyalog yolunu takip etme çağrısını yineledi.
Son Haberler
- 18:50
- 18:37
- 18:33
- 17:52
- 17:58
Sıradaki Haber
Pakistan Başbakanı: ABD Afganistan'da hedefi net olmadığı için başarısız oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz