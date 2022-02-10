Geo Tv’nin haberine göre Han, Çin Fudan Üniversitesi Enstitüsü Danışma Kurulu Direktörü Dr. Eric Li’ye verdiği mülakatta, daha en başından ABD'nin Afganistan'da başarılı olamayacağı fikrinde olduğunu söyledi.

"Afganistan'da neyi elde etmeye çalıştıkları konusunda asla açık değillerdi. Ulus inşası mı, demokrasi mi, Afgan kadınları özgürleştirmek mi? Net bir hedefleri yoktu" diyen Han, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından ABD misyonunun Afganistan'dan çıkması gerektiğini savundu.

"Afganistanlılar ile Taliban'ı ayırt edemedi ve ülkeyi bir insani krize sürükledi"

Pakistan Başbakanı, misyonun hedefi açık olmadığı için başarısızlıkla sonuçlandığını kaydederek, ayrıca Amerikalıların, Afganistanlılar ile Taliban'ı ayırt edemediğini ve ülkeyi bir insani krize sürüklediğini söyledi.

Çin-ABD ilişkileri konusunda dünyanın ikinci bir Soğuk Savaş istemediğini aktaran Han, Pakistan'ın 1970'lerde iki ülkeyi bir araya getirmede oynadığı rolü bugün de oynayabileceğini ifade etti.

"Terörle mücadele 80 bin insan ve 100 milyar dolara mal oldu"

Ülkesinin herhangi çatışmada yer almak istemediğini belirten Başbakan Han, Afganistan'daki "terörle mücadeleye" katılmanın ülkesine 80 bin insana ve 100 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

Keşmir meselesi

Pakistan Başbakanı, Hindistan'ın Keşmir halkının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla tanınan kendi kaderini tayin etme hakkını reddetmesini kınayarak, Yeni Delhi yönetimini Müslümanlar dahil azınlıkları ötekileştirmekle suçladı.

Bunun Hindistan için bir trajedi olduğunun altını çizen Başbakan İmran Han, Hindistan'da sağduyunun hakim olması gerektiğini, aksi takdirde bunun ülkeye zarar vereceğini ifade etti.