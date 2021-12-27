NATO ve Rusya arasında tansiyon bir süredir yüksek. Kapanan diyalog kapısını yeniden açmak için ittifaktan bir adım geldi.

NATO Sözcüsü, Rusya'ya 12 Ocak'ta görüşmeleri başlatma teklifi yapıldığını açıkladı. Müzakerelerde karşılıklı güvenlik endişeleri ele alınacak.

Rusya da teklife olumlu yaklaşıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya ve NATO'nun görüşme yapması mantıklı olur" değerlendirmesinde bulundu. Ancak teklife henüz net bir yanıt verilmedi.

NATO'nun faaliyetleri askıya alınmıştı

NATO daha önce de diyaloğun devam etmesi için önerilerde bulunmuş ancak Moskova'dan olumlu cevap almamıştı.

Rusya, NATO'nun Moskova'daki temsilciliklerinin faaliyetlerini geçen ay askıya aldı. Ofislerin kapısına kilit vurdu.

ABD ve Rusya arasında gelecek ay başlayacak müzakereler de gündemde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, güvenlik garantileri teklifinin ele alınacağı görüşmelerde Rus diplomat ve askeri yetkililerin yer alacağını duyurdu.